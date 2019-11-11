Кассано заявил, что Роналду грозит двухлетняя дисквалификация в Серии А

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Бывший футболист сборной Италии Антонио Кассано заявил, что нападающему туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду грозит дисквалификация на два года за уход до конца матча 12-го тура Серии А с «Миланом».
Кассано заявил, что Роналду грозит двухлетняя дисквалификация в Серии А
  • © Marco Alpozzi/Lapresse
  • globallookpress.com

«Роналду покинул стадион до конца матча? Это запрещено, потому что после игр проводится допинг-контроль. Помню, во время дерби с «Лацио» мне пришлось срочно возвращаться на стадион, чтобы избежать двухлетней дисквалификации», — цитирует Кассано AS.

По информации СМИ, португальский форвард сразу после замены ушёл в раздевалку, а затем и вовсе покинул стадион, ещё до завершения матча, который «Ювентус» выиграл со счётом 1:0.

Ранее главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри объяснил, почему заменил Роналду в матче с «Миланом».

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