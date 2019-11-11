Кассано заявил, что Роналду грозит двухлетняя дисквалификация в Серии А
- © Marco Alpozzi/Lapresse
- globallookpress.com
«Роналду покинул стадион до конца матча? Это запрещено, потому что после игр проводится допинг-контроль. Помню, во время дерби с «Лацио» мне пришлось срочно возвращаться на стадион, чтобы избежать двухлетней дисквалификации», — цитирует Кассано AS.
По информации СМИ, португальский форвард сразу после замены ушёл в раздевалку, а затем и вовсе покинул стадион, ещё до завершения матча, который «Ювентус» выиграл со счётом 1:0.
Ранее главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри объяснил, почему заменил Роналду в матче с «Миланом».