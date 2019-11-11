Сарри объяснил, почему заменил Роналду в матче с «Миланом»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал замену нападающего команды Криштиану Роналду на 55-й минуте матча 12-го тура итальянской Серии А с «Миланом».

«Он сделал всё возможное, чтобы играть. Однако я видел, что он не лучшим образом себя чувствует, и подумал, что будет лучше его заменить. Все игроки, которые выкладываются, будут некоторое время раздражены, когда их меняют», — приводит слова Сарри Football Italia.

По информации СМИ, португальский форвард сразу после замены ушёл в раздевалку, а затем и вовсе покинул стадион, ещё до завершения матча, который «Ювентус» выиграл со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов включить четырёх игроков в сделку по Погба.