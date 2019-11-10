СМИ: «Ювентус» готов включить четырёх игроков в сделку по Погба
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Как сообщает Tuttosport, «Ювентус» ради 26-летнего француза готов расстаться с нападающим Марио Манджукичем, защитником Даниэле Ругани, а также хавбеками Эмре Джаном и Блезом Матюиди.
Погба, являющийся воспитанником МЮ, играл за «Ювентус» с 2012 по 2016 год и сыграл за бьянконери 178 матчей, в которых забил 34 мяча и отдал 40 голевых передач.
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