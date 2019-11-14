Дядя Надаля считает, что жалобы Медведева помешали россиянину выиграть матч у испанца

Тони Надаль, тренер и дядя первой ракетки мира Рафаэля Надаля, прокомментировал победу племянника над россиянином Даниилом Медведевым на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

«В конце встречи Медведев всё чаще обращался к своему боксу и жаловался. Это стоило ему победы. Люди, привыкшие жаловаться, — это обычно те, кто не готов сделать серьёзное усилие в тот момент, когда нужно кардинально изменить ситуацию», — приводит слова Тони Tennis World USA.

Медведев выигрывал у первой ракетки мира в третьем сете 5:1, 40:30, однако не сумел довести матч до победы.

Ранее Сафин заявил, что Рублёв не сыграет за сборную России на АТР Сup.