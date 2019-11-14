Сафин заявил, что Рублёв не сыграет за сборную России на АТР Сup

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Капитан сборной России на АТР Cup Марат Сафин рассказал о подготовке команды к турниру.
Сафин заявил, что Рублёв не сыграет за сборную России на АТР Сup
  • AFP
  • © Christophe ARCHAMBAULT

«Состав? Рублёва не будет, однако приедет Евгений Донской. Турнирный график каждый для себя просчитает самостоятельно. На такие вещи я никак не повлияю», — приводит слова Сафина «Коммерсантъ».

АТР СUP пройдёт в январе 2020 года в Австралии. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Италии, США и Норвегии.

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