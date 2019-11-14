Тарпищев обеспокоен физическим состоянием Медведева перед Кубком Дэвиса

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что физические кондиции Даниила Медведева могут стать проблемой для национальной команды в преддверии старта финальной части Кубка Дэвиса.
Тарпищев обеспокоен физическим состоянием Медведева перед Кубком Дэвиса
  • © Elena Leoni/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Мы внимательно следим за выступлением Медведева в Лондоне. С Рафаэлем Надалем явно не хватило сил, это проблема. Если говорить про Кубок Дэвиса, то всё будет зависеть от его восстановления — вопрос физических кондиций будет на первом плане. Плюс ещё остаются шансы, что он сумеет выйти в финальную стадию Итогового турнира, после игры со Зверевым в пятницу многое прояснится», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В настоящее время Медведев в Лондоне принимает участие в Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Первый матч финальной стадии Кубка Дэвиса сборная России, в состав которой, помимо Медведева, вошли Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Евгений Донской, проведёт 18 ноября с командой Хорватии.

Ранее Александр Зверев заявил, что Медведеву не удастся его победить на Итоговом турнире ATP.

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