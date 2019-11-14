Зверев заявил, что Медведеву не удастся его победить на Итоговом турнире ATP

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Немец Александр Зверев поделился ожиданиями от матча с россиянином Даниилом Медведевым в рамках группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.
Зверев заявил, что Медведеву не удастся его победить на Итоговом турнире ATP
  • © Han Yan/Xinhua
  • globallookpress.com

«Даниил уже вылетел? Он же вылетел, да? А, нет, ещё нет. Если он выиграет в двух сетах, да, понял. Что ж, у него ещё есть турнирная мотивация. Но он не победит меня в двух сетах», — приводит слова Зверева Tennis World USA.

Для выхода в полуфинал Итогового турнира Медведеву необходимо победить Зверева в двух сетах, также необходимо, чтобы грек Стефанос Циципас обыграл испанца Рафаэля Надаля.

Ранее сообщалось, что Циципас обыграл Зверева и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP.

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