Сёмин заявил, что «Локомотиву» зимой нужно подписать нескольких футболистов

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о задачах клуба на зимнее трансферное окно.

«Если заглянуть в зиму, то главная цель — это и купить новых, и удержать нынешних футболистов. В комплексе. Отдельные позиции нужно усиливать, в том числе количественно. С другой стороны, в последних играх хорошо себя проявили молодые Куликов и Магкеев. Сделали серьёзную заявку на попадание в основу, а не просто на поддержание конкуренции», — цитирует тренера «Локомотива» «Матч ТВ».

Также Сёмин добавил, что не верит в финансовые проблемы «Ростова», потому не считает целесообразным обсуждать возможное приобретение кого-то из футболистов этого клуба.

Ранее бывший гендиректор «Ростова» выразил мнение, что клуб обанкротится.