«Салават Юлаев» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

В рамках встречи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» победил московский ЦСКА.

Матч, проходивший на «ЦСКА Арене» в Москве, завершился со счётом 5:2 в пользу «Салавата Юлаева».

В составе хозяев дубль на счету Андрея Светлакова. У «Салавата Юлаева» забрасывали Филип Ларсен, Сакари Маннинен, Михаил Пашнин, Максим Майоров и Дмитрий Кугрышев.

Действующий обладатель Кубка Гагарина, ЦСКА, впервые в сезоне проиграл три матча подряд.

Ранее сообщалось, что вратарь «Ак Барса» Билялов установил новый рекорд КХЛ по продолжительности сухой серии.