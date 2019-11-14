«Салават Юлаев» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

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В рамках встречи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» победил московский ЦСКА.
«Салават Юлаев» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

Матч, проходивший на «ЦСКА Арене» в Москве, завершился со счётом 5:2 в пользу «Салавата Юлаева».

В составе хозяев дубль на счету Андрея Светлакова. У «Салавата Юлаева» забрасывали Филип Ларсен, Сакари Маннинен, Михаил Пашнин, Максим Майоров и Дмитрий Кугрышев.

Действующий обладатель Кубка Гагарина, ЦСКА, впервые в сезоне проиграл три матча подряд.

Ранее сообщалось, что вратарь «Ак Барса» Билялов установил новый рекорд КХЛ по продолжительности сухой серии.

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