«Салават Юлаев» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ
- РИА Новости
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Матч, проходивший на «ЦСКА Арене» в Москве, завершился со счётом 5:2 в пользу «Салавата Юлаева».
В составе хозяев дубль на счету Андрея Светлакова. У «Салавата Юлаева» забрасывали Филип Ларсен, Сакари Маннинен, Михаил Пашнин, Максим Майоров и Дмитрий Кугрышев.
Действующий обладатель Кубка Гагарина, ЦСКА, впервые в сезоне проиграл три матча подряд.
Ранее сообщалось, что вратарь «Ак Барса» Билялов установил новый рекорд КХЛ по продолжительности сухой серии.