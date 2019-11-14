Вратарь «Ак Барса» Билялов установил новый рекорд КХЛ по продолжительности «сухой» серии
- РИА Новости
Пропустив шайбу от игрока «Трактора» Лукаша Седлака в матче регулярного чемпионата КХЛ, Тимур Билялов прервал свою «сухую» серию, которая насчитывала 316 минут 9 секунд. Это новый рекорд лиги. Прежнее достижение принадлежало Алексею Мурыгину (302 минуты 11 секунд).
Сейчас в матче «Ак Барс» — «Трактор» идёт второй период, впереди команда хозяев со счётом 3:1.
Ранее сообщалось, что «Витязь» проиграл минскому «Динамо» в матче КХЛ.