Вратарь «Ак Барса» Билялов установил новый рекорд КХЛ по продолжительности «сухой» серии

Короткая ссылка
Голкипер казанского «Ак Барса» Тимур Билялов установил новый рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по времени без пропущенных шайб.
Вратарь «Ак Барса» Билялов установил новый рекорд КХЛ по продолжительности «сухой» серии
  • РИА Новости

Пропустив шайбу от игрока «Трактора» Лукаша Седлака в матче регулярного чемпионата КХЛ, Тимур Билялов прервал свою «сухую» серию, которая насчитывала 316 минут 9 секунд. Это новый рекорд лиги. Прежнее достижение принадлежало Алексею Мурыгину (302 минуты 11 секунд). 

Сейчас в матче «Ак Барс» — «Трактор» идёт второй период, впереди команда хозяев со счётом 3:1.

Ранее сообщалось, что «Витязь» проиграл минскому «Динамо» в матче КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить