Вратарь «Ак Барса» Билялов установил новый рекорд КХЛ по продолжительности «сухой» серии

Голкипер казанского «Ак Барса» Тимур Билялов установил новый рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по времени без пропущенных шайб.

Пропустив шайбу от игрока «Трактора» Лукаша Седлака в матче регулярного чемпионата КХЛ, Тимур Билялов прервал свою «сухую» серию, которая насчитывала 316 минут 9 секунд. Это новый рекорд лиги. Прежнее достижение принадлежало Алексею Мурыгину (302 минуты 11 секунд).

Сейчас в матче «Ак Барс» — «Трактор» идёт второй период, впереди команда хозяев со счётом 3:1.

Ранее сообщалось, что «Витязь» проиграл минскому «Динамо» в матче КХЛ.