Источник: «Манчестер Сити» не исключат из Лиги чемпионов за нарушение ФФП
- © Maurizio Borsari/AFLO
- globallookpress.com
Как сообщает The Athletic, отчёт о расследовании УЕФА в отношении «Манчестер Сити» будет опубликован в декабре. По информации источника, клуб избежит отстранения от еврокубков и обойдётся денежным штрафом.
Расследование о возможном нарушении «Манчестер Сити» финансового фейр-плей ведётся с 2018 года.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» подал жалобу на судейство матча с «Ливерпулем».