Источник: «Манчестер Сити» не исключат из Лиги чемпионов за нарушение ФФП

Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» не будет исключён из Лиги чемпионов за нарушение правил финансового фейр-плей.

Как сообщает The Athletic, отчёт о расследовании УЕФА в отношении «Манчестер Сити» будет опубликован в декабре. По информации источника, клуб избежит отстранения от еврокубков и обойдётся денежным штрафом.

Расследование о возможном нарушении «Манчестер Сити» финансового фейр-плей ведётся с 2018 года.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» подал жалобу на судейство матча с «Ливерпулем».