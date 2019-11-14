Источник: «Манчестер Сити» не исключат из Лиги чемпионов за нарушение ФФП

Короткая ссылка
Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» не будет исключён из Лиги чемпионов за нарушение правил финансового фейр-плей.
Источник: «Манчестер Сити» не исключат из Лиги чемпионов за нарушение ФФП
  • © Maurizio Borsari/AFLO
  • globallookpress.com

Как сообщает The Athletic, отчёт о расследовании УЕФА в отношении «Манчестер Сити» будет опубликован в декабре. По информации источника, клуб избежит отстранения от еврокубков и обойдётся денежным штрафом.

Расследование о возможном нарушении «Манчестер Сити» финансового фейр-плей ведётся с 2018 года.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» подал жалобу на судейство матча с «Ливерпулем».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить