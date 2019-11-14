СМИ: «Кингз» проведут новые переговоры с Ковальчуком
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- globallookpress.com
«На сегодня снова запланированы переговоры между клубом и Ковальчуком. Однако 15 декабря вырисовывается большой бонус, потому не уверен, что мы увидим что-то конкретное до этого времени», — пишет журналист Пьер Лебрен в Twitter.
В текущем сезоне Ковальчук провёл 17 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 9 очков (6 + 3).
Ранее агент заявил, что преждевременно говорить о возвращении Ковальчука в Россию.