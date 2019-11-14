СМИ: «Кингз» проведут новые переговоры с Ковальчуком

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» проведёт новый раунд переговоров с российским форвардом команды Ильёй Ковальчуком, который в настоящее время отстранён от матчей.
СМИ: «Кингз» проведут новые переговоры с Ковальчуком
  • © Adam Davis/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«На сегодня снова запланированы переговоры между клубом и Ковальчуком. Однако 15 декабря вырисовывается большой бонус, потому не уверен, что мы увидим что-то конкретное до этого времени», — пишет журналист Пьер Лебрен в Twitter.

В текущем сезоне Ковальчук провёл 17 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 9 очков (6 + 3).

Ранее агент заявил, что преждевременно говорить о возвращении Ковальчука в Россию.

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