Агент заявил, что преждевременно говорить о возвращении Ковальчука в Россию

Юрий Николаев, агент российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Ильи Ковальчука, прокомментировал информацию о возможном возвращении игрока в Россию.

«В НХЛ много хитросплетений, поэтому сейчас мне сложно сказать, как будет развиваться эта ситуация. Вопрос о возвращении Ильи в Россию является преждевременным», — приводит слова Николаева ТАСС.

Всего в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Ковальчук, перешедший в «Лос-Анджелес Кингз» в 2018 году, набрал девять (3 + 6) очков в 17 матчах за команду.

13 ноября стало известно о его исключении из состава.

Ранее сообщалось, что Тодд Маклеллан положительно оценил тренировку Ковальчука с «Лос-Анджелесом».