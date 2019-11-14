Агент заявил, что преждевременно говорить о возвращении Ковальчука в Россию
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- AFP
«В НХЛ много хитросплетений, поэтому сейчас мне сложно сказать, как будет развиваться эта ситуация. Вопрос о возвращении Ильи в Россию является преждевременным», — приводит слова Николаева ТАСС.
Всего в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Ковальчук, перешедший в «Лос-Анджелес Кингз» в 2018 году, набрал девять (3 + 6) очков в 17 матчах за команду.
13 ноября стало известно о его исключении из состава.
Ранее сообщалось, что Тодд Маклеллан положительно оценил тренировку Ковальчука с «Лос-Анджелесом».