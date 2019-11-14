Маклеллан положительно оценил тренировку Ковальчука с «Лос-Анджелесом»

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан прокомментировал тренировку российского форварда Ильи Ковальчука в составе команды после объявления о его исключении из состава.

«Он был сегодня на тренировке и упорно работал. Думаю, он хорошо потренировался. Думаю, что это даёт представление, как он отреагировал, и это является хорошим знаком для всех нас», — приводит слова Маклеллана Los Angeles Times.

Он также прокомментировал возможность выступления Ковальчука в предстоящем матче с «Детройт Ред Уингз».

«Решение о составе примем завтра и будем двигаться дальше. Тренеры, как правило, не меняют победный состав. Не знаю, каким будет наш состав. Посмотрим», — заявил специалист.

Всего в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Ковальчук, перешедший в «Лос-Анджелес Кингз» в 2018 году, набрал 9 (3 + 6) очков в 17 матчах за команду.

13 ноября стало известно о его исключении из состава.

Ранее сообщалось, что Ковальчук близок к расторжению контракта с «Лос-Анджелес Кингз».