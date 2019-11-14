Экс-тренер «Монако» Анри возглавил клуб MLS

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Бывший игрок «Барселоны» и «Арсенала», а также экс-наставник «Монако» Тьерри Анри назначен главным тренером клуба Высшей футбольной лиги (MLS) «Монреаль Импэкт».
Экс-тренер «Монако» Анри возглавил клуб MLS
  • Reuters

«Для меня большая честь вернуться в MLS и возглавить «Монреаль Импэкт». Мне хорошо знаком этот чемпионат, где я испытал много приятных моментов. Находиться здесь, в Квебеке, в Монреале, обладающем огромным мультикультурным наследием, — это действительно великолепно. Я всегда следил за этим клубом, а теперь я здесь», — цитирует Анри официальный сайт «Монреаля».

42-летний француз начал самостоятельную тренерскую карьеру в октябре 2018 года, когда возглавил «Монако». В январе 2019 года Анри был уволен ввиду неудовлетворительных результатов.

Ранее сообщалось, что клуб Бэкхема в MLS хочет приобрести двух футболистов «Зенита».

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