СМИ: Клуб Бэкхема в MLS хочет приобрести двух футболистов «Зенита»
- РИА Новости
Как сообщает журналист Нобель Арустамян в своём Telegram-канале, «Зенит» получил предложение о продаже Краневиттера и Дриусси на сумму в $30 млн. Переход может состояться в зимнее трансферное окно.
В текущем сезоне Дриусси отыграл 17 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу. Краневиттер лишь трижды появлялся на поле, не отметившись результативными действиями.
Ранее экс-защитник «Зенита» прокомментировал поражение команды в матче с «Лейпцигом».