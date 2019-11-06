СМИ: Клуб Бэкхема в MLS хочет приобрести двух футболистов «Зенита»

Клуб американской Высшей футбольной лиги (MLS) «Интер Майами», владельцем которого является экс-игрок сборной Англии Дэвид Бэкхем, интересуется возможностью приобрести полузащитника «Зенита» Матиаса Краневиттера и форварда команды Себастьяна Дриусси.

Как сообщает журналист Нобель Арустамян в своём Telegram-канале, «Зенит» получил предложение о продаже Краневиттера и Дриусси на сумму в $30 млн. Переход может состояться в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Дриусси отыграл 17 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу. Краневиттер лишь трижды появлялся на поле, не отметившись результативными действиями.

Ранее экс-защитник «Зенита» прокомментировал поражение команды в матче с «Лейпцигом».