Экс-защитник «Зенита» прокомментировал поражение команды в матче с «Лейпцигом»

Бывший защитник «Зенита» и сирийского «Аль-Джаиш» Басель Абдулфаттах оценил поражение петербургской команды в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов от «Лейпцига».

По мнению футболиста, все ожидали от «Зенита» более содержательной игры.

«Ждал большего от форвардов «Зенита». Моменты были, но их оказалось недостаточно. Не всё безнадёжно, как могло показаться, тем не менее командные взаимодействия «Зениту» необходимо улучшить», — заявил бывший защитник команды в беседе с ФАН.

По его словам, решение тренерского штаба выпустить на поле пятёрку защитников было верным и оправданным, однако игра шла до первого мяча, забитого «Лейпцигом».

Абдулфаттах также напомнил, что у «Зенита» по-прежнему остаются шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но для этого в двух следующих матчах необходимо одержать уверенную победу.

Ранее бывший нападающий петербургского «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал поражение команды от немецкого «Лейпцига».