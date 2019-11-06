Кержаков о поражении «Зенита» от «Лейпцига»: уровень Бундеслиги несопоставим с РПЛ

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Бывший нападающий петербургского «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал поражение команды от немецкого «Лейпцига» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Кержаков о поражении «Зенита» от «Лейпцига»: уровень Бундеслиги несопоставим с РПЛ
  • РИА Новости

«Всё по делу. Как и в первом матче с «Лейпцигом». Он просто сильнее. И в индивидуальном плане, и в командных взаимодействиях. Сегодня это объективная реальность, ведь уровень Бундеслиги несопоставим с РПЛ», — цитирует эксперта «Спорт-Экспресс».

По его мнению, сине-бело-голубые играли так, как позволял соперник, в то время как «Лейпциг» контролировал ситуацию. При этом он отметил, что «Зенит» создал несколько моментов, но его подвела реализация.

«Потом в концовке первого тайма пропустили, а в начале второго немцы поднажали, стало ясно, что особых шансов они уже не дадут. Ну а после гола Забитцера всё было кончено», — сказал Кержаков.

«Зенит» на «Газпром Арене» проиграл «Лейпцигу» со счётом 0:2. В пятом туре «Зенит», занимающий третье место в турнирной таблице группы G, на своём поле примет французский «Лион».

Ранее защитник петербургского клуба Бранислав Иванович заявил, что поражение от «Лейпцига» должно стать уроком для «Зенита».

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