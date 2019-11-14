Тренер сборной России по волейболу Саммельвуо получит российское гражданство

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо подал документы на получение российского гражданства.

«Туомас скоро станет россиянином. Он подал документы на российское гражданство», — сообщил ТАСС президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

Туомас Саммельвуо возглавляет мужскую сборную России по волейболу с 2019 года, завоевав с ней путёвку на Олимпиаду-2020 в Токио.

Ранее сообщалось, что Бузато останется главным тренером женской сборной России по волейболу.