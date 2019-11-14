Тренер сборной России по волейболу Саммельвуо получит российское гражданство
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«Туомас скоро станет россиянином. Он подал документы на российское гражданство», — сообщил ТАСС президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.
Туомас Саммельвуо возглавляет мужскую сборную России по волейболу с 2019 года, завоевав с ней путёвку на Олимпиаду-2020 в Токио.
Ранее сообщалось, что Бузато останется главным тренером женской сборной России по волейболу.