Тренер сборной России по волейболу Саммельвуо получит российское гражданство

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Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо подал документы на получение российского гражданства.
Тренер сборной России по волейболу Саммельвуо получит российское гражданство
  • © Predrag Milosavljevic/Xinhua
  • globallookpress.com

«Туомас скоро станет россиянином. Он подал документы на российское гражданство», — сообщил ТАСС президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

Туомас Саммельвуо возглавляет мужскую сборную России по волейболу с 2019 года, завоевав с ней путёвку на Олимпиаду-2020 в Токио.

Ранее сообщалось, что Бузато останется главным тренером женской сборной России по волейболу.

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