Бузато останется главным тренером женской сборной России по волейболу

Президиум Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) принял решение утвердить Серджио Бузато главным тренером женской сборной России.

Об этом сообщил президент ВФВ Станислав Шевченко, слова которого передаёт ТАСС.

Бузато возглавил команду 10 сентября, после того как в отставку ушёл Вадим Панков. 53-летний итальянец вошёл в тренерский штаб сборной России в 2011 году в качестве ассистента главного тренера. Под его руководством команда впервые в своей истории стала бронзовым призёром Кубка мира по волейболу.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Валентина Огиенко была включена в Международный зал волейбольной славы.