Бузато останется главным тренером женской сборной России по волейболу
- РИА Новости
Об этом сообщил президент ВФВ Станислав Шевченко, слова которого передаёт ТАСС.
Бузато возглавил команду 10 сентября, после того как в отставку ушёл Вадим Панков. 53-летний итальянец вошёл в тренерский штаб сборной России в 2011 году в качестве ассистента главного тренера. Под его руководством команда впервые в своей истории стала бронзовым призёром Кубка мира по волейболу.
Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Валентина Огиенко была включена в Международный зал волейбольной славы.