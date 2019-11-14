Бузато останется главным тренером женской сборной России по волейболу

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Президиум Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) принял решение утвердить Серджио Бузато главным тренером женской сборной России.
Бузато останется главным тренером женской сборной России по волейболу
  • РИА Новости

Об этом сообщил президент ВФВ Станислав Шевченко, слова которого передаёт ТАСС.

Бузато возглавил команду 10 сентября, после того как в отставку ушёл Вадим Панков. 53-летний итальянец вошёл в тренерский штаб сборной России в 2011 году в качестве ассистента главного тренера. Под его руководством команда впервые в своей истории стала бронзовым призёром Кубка мира по волейболу. 

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Валентина Огиенко была включена в Международный зал волейбольной славы.

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