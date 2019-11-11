Чемпионка ОИ Огиенко включена в Международный зал волейбольной славы

Советская и российская волейболистка Валентина Огиенко включена в Международный зал волейбольной славы (IVHF) в американском Холиоке.

Как сообщает пресс-служба свердловского клуба «Уралочка-НТМК», генеральным директором которого является Огиенко, церемония введения в Зал славы состоялась 9 ноября.

Огиенко является олимпийской чемпионкой 1988 года, чемпионка мира 1990 года, четырёхкратной чемпионкой Европы, трёхкратной чемпионкой Игр Доброй воли.

На клубном уровне в составе «Уралочки» она пять раз выиграла чемпионат СССР и ещё дважды чемпионат России, трижды победила в Кубке СССР, а на международной арене три раза стала победительницей Кубка европейских чемпионов, а также один раз — обладательницей Кубка Кубков Европейской конфедерации волейбола.

Ранее сообщалось, что Красильников и Стояновский названы лучшими пляжными волейболистами года.