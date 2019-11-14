Глава UFC Russia сравнил Нурмагомедова с легендарным боксёром Али

Вице-президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) по России и странам СНГ, глава UFC Russia Андрей Громковский оценил вклад чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в развитие смешанных единоборств.

«Нурмагомедов внёс огромный вклад в развитие смешанных единоборств. Нам сказочно повезло, что чемпионство Хабиба совпало со стартом UFC в России. Для многих Нурмагомедов — новый Мохаммед Али. Это человек, который популярен не только в отдельных странах, но и во всём мире. Люди застывают перед экранами, когда смотрят его бои во всём мире. Мы очень хотим, чтобы у нас появлялось больше таких чемпионов, и, разумеется, активно работаем в этом направлении», — приводит слова Громковского Интерфакс.

Также глава UFC Russia отметил, что Нурмагомедов помогает продвигать смешанные единоборства в стране.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов планирует открыть свой зал в Махачкале 18 ноября.