Загитова рассказала, что у неё выработался иммунитет к негативу в соцсетях

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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала о своём отношении к социальным сетям.
Загитова рассказала, что у неё выработался иммунитет к негативу в соцсетях
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«За одну-две недели до соревнований я перестаю читать соцсети и настраиваюсь на свои прокаты. Однако помню ситуацию, когда на чемпионате мира я увидела одно сообщение… Не буду его озвучивать, но скажу, что меня оно сильно разозлило. И в тот момент эта злость ещё больше сподвигла меня выйти и выступить чисто», — приводит слова Загитовой «Чемпионат» со ссылкой на печатную версию журнала Glamour.

Она отметила, что за последние годы у неё выработался иммунитет к негативным комментариям.

«Когда я натыкаюсь на что-то неприятное, меня это уже не трогает», — добавила 17-летняя фигуристка.

На мировом первенстве 2019 года Загитова заняла первое место, выиграв и короткую, и произвольную программы с суммарным результатом 237,50 (82,08 + 155,42) балла.

В нынешнем сезоне Загитова заняла второе место на Гран-при Франции. Её следующим соревнованием станет этап Гран-при в Японии, который пройдёт с 22 по 24 ноября.

Ранее сообщалось, что Трусова и Медведева узнали свои стартовые номера на этапе Гран-при в Москве.

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