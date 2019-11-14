Галактионов заявил, что молодёжной сборной России предстоит игра с очень организованным соперником

Старший тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов поделился ожиданиями от матча с национальной командой Латвии в квалификации чемпионата Европы — 2021 среди игроков до 21 года.

«Это очень организованная, дисциплинированная команда, которая играет достаточно дерзко, с сербами отобрали очки на выезде, поэтому мы с уважением к ним относимся. Разобрали и понимаем, как нам надо против них играть, что нам надо предлагать, футболисты это тоже понимают, наработки мы сделали», — приводит слова Галактионова ТАСС.

Он отметил, что все понимают степень значимости и важности предстоящей игры, и подчеркнул, что самой сильной стороной соперника являются именно командные действия.

«Они очень организованны, очень дисциплинированно действуют как в атаке, так и в обороне», — добавил специалист.

Молодёжная сборная России по итогам четырёх матчей группового этапа занимает второе место, набрав 8 очков. Лидирует сборная Польши — 10 очков, Латвия с 2 очками располагается на последнем, шестом месте.

Матч Россия — Латвия состоится в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» 15 ноября.

Ранее Галактионов рассказал, когда Фёдор Чалов начнёт чаще забивать.