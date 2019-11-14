Ягудин: чисто российский финал Гран-при глобально не нужен никому

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказал мнение об обращении Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) в Международный союз конькобежцев (ISU) по вопросам судейства на этапах серии Гран-при в нынешнем сезоне.

«Ну есть оценки судей, есть медали. Сейчас копаться в рёбрах Щербаковой... Главное — не ребро, а какая медаль на шее и попала ли в финал. Татьяна Тарасова всегда учила быть на восемьсот голов выше остальных, так и надо к этому относиться. При этом надо понимать, что чисто российский финал глобально не нужен никому, даже нашим. Интереснее, прикольнее смотреть финал с разными нациями, нежели четыре-пять россиянок плюс кто-то ещё», — приводит слова Ягудина «Спорт-Экпресс».

Он отметил, что именно разнообразие представленных стран и делает фигурное катание более массовым.

«Разумеется, это не значит, что надо наших засудить, чтобы остальные попали. Просто раз мы боремся за новые правила, технический прогресс, хорошо бы ещё, чтобы сам спорт был многонациональным», — добавил олимпийский чемпион.

В финал Гран-при, который пройдёт 5—7 декабря в итальянском Турине, из представительниц России уже пробилась 15-летняя Анна Щербакова.

Ранее Ягудин заявил, что введение четверных прыжков в женской короткой программе уже неизбежно.