Ягудин: четверные прыжки в женской короткой программе уже неизбежны

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказал мнение о возможном включении четверных прыжков в список разрешённых для использования в короткой программе в женском одиночном катании.
Ягудин: четверные прыжки в женской короткой программе уже неизбежны
  • РИА Новости

«Случаи исполнения не единичны, мы знаем успешных россиянок, Турсынбаева прыгала, Лю, тройной аксель прыгают всё больше человек. Зачем запрещать что-то, когда люди могут это делать? С возрастным цензом то же самое. Зачем кого-то ограничивать, если в 15 лет фигуристка всё умеет?», — приводит слова Ягудина «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что Международный союз конькобежцев (ISU) может отложить принятие такого решения на более поздний срок.

«Четверные в женской короткой программе уже неизбежны. Может быть, это отсрочат, через два года примут. Но даже если не разрешат сразу — трагедии не будет. Это не жизненно необходимое изменение. Когда введут — тогда введут», — добавил прославленный спортсмен.

Согласно нынешним правилам, четверные прыжки в женском одиночном катании разрешены только в произвольной программе.

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова поддержала идею разрешить четверные прыжки в короткой программе у девушек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить