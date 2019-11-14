Ягудин: четверные прыжки в женской короткой программе уже неизбежны

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказал мнение о возможном включении четверных прыжков в список разрешённых для использования в короткой программе в женском одиночном катании.

«Случаи исполнения не единичны, мы знаем успешных россиянок, Турсынбаева прыгала, Лю, тройной аксель прыгают всё больше человек. Зачем запрещать что-то, когда люди могут это делать? С возрастным цензом то же самое. Зачем кого-то ограничивать, если в 15 лет фигуристка всё умеет?», — приводит слова Ягудина «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что Международный союз конькобежцев (ISU) может отложить принятие такого решения на более поздний срок.

«Четверные в женской короткой программе уже неизбежны. Может быть, это отсрочат, через два года примут. Но даже если не разрешат сразу — трагедии не будет. Это не жизненно необходимое изменение. Когда введут — тогда введут», — добавил прославленный спортсмен.

Согласно нынешним правилам, четверные прыжки в женском одиночном катании разрешены только в произвольной программе.

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова поддержала идею разрешить четверные прыжки в короткой программе у девушек.