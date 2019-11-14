Брагин заявил, что молодёжной сборной России не хватило сил в матче с командой WHL

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал поражение от команды Западной хоккейной лиги (WHL) в пятом матче хоккейной Суперсерии 2019 года в Канаде.

«В концовке не хватило сил, это было заметно. Вообще, сегодня были хорошие голевые шансы, но нужна реализация — одного гола для победы маловато. Качеством игры я доволен, но повторюсь: не хватило сил против свежего противника, тем более что почти весь день накануне провели в дороге», — приводит слова Брагина пресс-служба Федерации хоккея России.

Счёт в серии — 3:2 в пользу Канады. Ответная игра сборной России с командой WHL состоится 15 ноября.

Ранее сообщалось, что сборная России проиграла команде WHL в матче молодёжной Суперсерии.