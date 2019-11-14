«Хьюстон» победил «Клипперс» в матче НБА, Харден набрал 47 очков

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«Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Хьюстон» победил «Клипперс» в матче НБА, Харден набрал 47 очков
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Хьюстоне, завершилась со счётом 102:93 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком «Рокетс». Стал Джеймс Харден, набравший 47 очков. Расселл Уэстбрук записал в свой актив 17 очков, а Клинт Капела оформил дабл-дабл из 12 очков и 20 подборов.

В составе «Клипперс» дабл-дабл из 26 очков и 12 подборов в свой актив записал Кавай Леонард. Ещё 20 очков команде принёс Лу Уильямс.

Ранее сообщалось, что дабл-дабл Леброна Джеймса помог «Лейкерс» разгромить «Голден Стэйт» в матче НБА.

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