Дабл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» разгромить «Голден Стэйт» в матче НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал разгромную победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая на паркете «Стэйплс-центра» в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 120:94 в пользу хозяев площадки.

В составе «Лейкерс» дабл-дабл из 23 очков и 12 передач оформил Леброн Джеймс. Джавейл Макги также записал в свой актив дабл-дабл — 18 очков и 17 подборов. Кайл Кузма набрал 22 очка. Ещё 15 очков команде принёс Дуайт Ховард. Энтони Дэвис участия в матче не принимал.

Лучшим в составе «Голден Стэйт», потерпевшего пятое поражение подряд, стал Д'Анджело Расселл, набравший 21 очко.

В других матчах игрового дня «Орландо Мэджик» победил «Филадельфию Сиксерс» (112:97), «Шарлотт Хорнетс» уступил «Мемфис Гриззлис» (117:119), «Бостон Селтикс» взял верх над «Вашингтон Уизардс» (140:133), «Миннесота Тимбервулвз» обыграла «Сан-Антонио Спёрс» (129:114), «Портленд Трэйл Блэйзерс» проиграл «Торонто Рэпторс» (106:114).

Ранее сообщалось, что форвард «Бостон Селтикс» Гордон Хэйворд пропустит шесть недель из-за перелома руки.