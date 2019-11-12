Баскетболист «Бостона» Хэйворд пропустит шесть недель из-за перелома руки
- Reuters
Как сообщает ESPN, у него была выявлена трещина в четвёртой пястной кости, проведена необходимая операция.
По предварительным прогнозам, он снова сможет играть через шесть недель.
В нынешнем сезоне Хэйворд, травмировавшийся в столкновении с центровым «Сан-Антонио Спёрс» Ламаркусом Олдриджем, в среднем за игру набирал 20,3 очка, выполнял 7,9 подбора и 4,6 ассиста.
Осенью 2017 года Хэйворд получил тяжёлый перелом ноги в первом же матче за «Бостон» после перехода из «Юта Джаз», после чего восстанавливался весь сезон.
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