Надаль: Медведев — мужик с очень сильным характером

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Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль считает, что Даниил Медведев проиграл ему во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне не из-за проблем с психологией.
Надаль: Медведев — мужик с очень сильным характером
  • Reuters

«Даниил — мужик с очень сильным характером. Посмотрите, чего он достиг за короткое время. Без отличной моральной устойчивости это невозможно. Так что нет, не считаю, что Медведев сломался психологически. Поверьте, он настоящий боец, отличный парень. Сожалею, что сегодня получился настолько жёсткий для него матч. Но понимаете, я тоже хотел выиграть», — приводит слова Надаля Sport24.

В третьем сете при счёте 7:6, 3:6, 5:1 в свою пользу Медведев упустил лидерство и в итоге на тай-брейке проиграл Надалю — 7:4. Следующим соперником Медведева станет немец Александр Зверев, а Надаль сыграет с греком Стефаносом Циципасом.

Ранее Медведев заявил, что сам не знает, что произошло в матче с Надалем.

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