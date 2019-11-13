Медведев о проигрыше Надалю: я не знаю, что произошло

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал своё поражение от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.

«Честно, я не знаю, что произошло. Надо доводить такие матчи до конца. Мне надо прибавлять в ментальном аспекте, это факт. Очень грустно, но надо двигаться дальше», — приводит слова Медведева Sport24.

Он отметил, что не сдался во втором сете, как это могло показаться со стороны.

«Я верил в обратный брейк, очень хотел выиграть в двух сетах. Просто у меня не вышло. Зато я прекрасно начал третий сет. Ну а дальше вы знаете. Сегодня я играл намного лучше, чем вчера. Очень жаль, что не выиграл. Но по качеству игры сегодня был хороший матч», — добавил 23-летний россиянин.

В третьем сете при счёте 7:6, 3:6, 5:1 в свою пользу Медведев упустил лидерство и в итоге на тай-брейке проиграл Надалю — 7:4. Следующим соперником Медведева станет немец Александр Зверев.

Ранее Надаль заявил, что Медведев играл лучше него в матче на Итоговом турнире ATP.