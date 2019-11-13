Надаль заявил, что Медведев играл лучше него в матче на Итоговом турнире ATP

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Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.
Надаль заявил, что Медведев играл лучше него в матче на Итоговом турнире ATP
  • © Elena Leoni/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Мне сильно повезло, ведь Даниил играл лучше меня в решающей партии. Хотелось бы просто извиниться перед ним — это достаточно тяжёлое поражение. В концовке матча я, наверное, был немного лучше», — приводит слова Надаля пресс-служба ATP.

Он отметил, что в прошедшем матче он играл гораздо лучше, чем в своём первом матче турнира.

«Это радует», — добавил 33-летний испанец.

Следующим соперником Надаля станет грек Стефанос Циципас, а Медведев сыграет с немцем Александром Зверевым.

Ранее сообщалось, что Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP.

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