Надаль заявил, что Медведев играл лучше него в матче на Итоговом турнире ATP
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«Мне сильно повезло, ведь Даниил играл лучше меня в решающей партии. Хотелось бы просто извиниться перед ним — это достаточно тяжёлое поражение. В концовке матча я, наверное, был немного лучше», — приводит слова Надаля пресс-служба ATP.
Он отметил, что в прошедшем матче он играл гораздо лучше, чем в своём первом матче турнира.
«Это радует», — добавил 33-летний испанец.
Следующим соперником Надаля станет грек Стефанос Циципас, а Медведев сыграет с немцем Александром Зверевым.
Ранее сообщалось, что Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP.