Скаут заявил, что у «Зенита» есть чёткие цели на зимнее трансферное окно
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«У нас есть чёткие цели на зимнее трансферное окно, но в мою компетенцию не входит рассказывать о них», — приводит слова Евменова Tuttomercatoweb.
По итогам 16 туров Российской премьер-лиги «Зенит» занимает первое место, набрав 36 очков.
Летом 2019 года состав «Зенита» пополнили Малком, Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Даниил Круговой, Йордан Осорио и Александр Васютин.
Ранее сообщалось, что «Зенит» заинтересован в полузащитнике «Палмейраса».