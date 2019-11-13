Скаут заявил, что у «Зенита» есть чёткие цели на зимнее трансферное окно

Скаут «Зенита» Антон Евменов сообщил, что у санкт-петербургского клуба есть чёткие цели на предстоящее зимнее трансферное окно.

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«У нас есть чёткие цели на зимнее трансферное окно, но в мою компетенцию не входит рассказывать о них», — приводит слова Евменова Tuttomercatoweb. По итогам 16 туров Российской премьер-лиги «Зенит» занимает первое место, набрав 36 очков. Летом 2019 года состав «Зенита» пополнили Малком, Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Даниил Круговой, Йордан Осорио и Александр Васютин. Ранее сообщалось, что «Зенит» заинтересован в полузащитнике «Палмейраса».