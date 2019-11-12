СМИ: «Зенит» заинтересован в бразильском полузащитнике

Футболист «Палмейраса» Густаво Скарпа попал в сферу интересов санкт-петербургского «Зенита».

Как сообщает 90min.com, «Зенит» интересуется бразильским полузащитником Густаво Скарпой. По информации источника, помимо российского клуба, в услугах 25-летнего футболиста заинтересованы лиссабонский «Спортинг» и один из турецких клубов.

В 2019 году Скарпа провёл за «Палмейрас» 33 встречи, в которых забил десять мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее эксперт оценил шансы «Зенита» сохранить лидерство в РПЛ.