СМИ: «Зенит» заинтересован в бразильском полузащитнике

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Футболист «Палмейраса» Густаво Скарпа попал в сферу интересов санкт-петербургского «Зенита».
СМИ: «Зенит» заинтересован в бразильском полузащитнике
  • © Cesar Greco/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает 90min.com, «Зенит» интересуется бразильским полузащитником Густаво Скарпой. По информации источника, помимо российского клуба, в услугах 25-летнего футболиста заинтересованы лиссабонский «Спортинг» и один из турецких клубов.

В 2019 году Скарпа провёл за «Палмейрас» 33 встречи, в которых забил десять мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее эксперт оценил шансы «Зенита» сохранить лидерство в РПЛ.

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