Эксперт оценил шансы «Зенита» сохранить лидерство в РПЛ

Короткая ссылка
Бывший тренер футбольного клуба «Зенит» Властимил Петржела в беседе с «Известиями» прокомментировал шансы команды сохранить первенство в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
Эксперт оценил шансы «Зенита» сохранить лидерство в РПЛ
  • @zenit_spb
  • Twitter

«У меня нет никаких сомнений, что «Зенит» продолжит укреплять позиции в чемпионате России. Не думаю, что их до конца сезона кто-то сможет сдвинуть с первой строчки», — заявил он.

Также эксперт отметил отличный состав и невероятную поддержку болельщиков команды, подчеркнув, что на данный момент это клуб номер один в России.

Ранее бывший защитник «Зенита» и сирийского «Аль-Джаиша» Басель Абдулфаттах в беседе с ФАН оценил поражение петербургской команды в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов от «Лейпцига».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить