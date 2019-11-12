Эксперт оценил шансы «Зенита» сохранить лидерство в РПЛ
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«У меня нет никаких сомнений, что «Зенит» продолжит укреплять позиции в чемпионате России. Не думаю, что их до конца сезона кто-то сможет сдвинуть с первой строчки», — заявил он.
Также эксперт отметил отличный состав и невероятную поддержку болельщиков команды, подчеркнув, что на данный момент это клуб номер один в России.
Ранее бывший защитник «Зенита» и сирийского «Аль-Джаиша» Басель Абдулфаттах в беседе с ФАН оценил поражение петербургской команды в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов от «Лейпцига».