Эксперт оценил шансы «Зенита» сохранить лидерство в РПЛ

Бывший тренер футбольного клуба «Зенит» Властимил Петржела в беседе с «Известиями» прокомментировал шансы команды сохранить первенство в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

«У меня нет никаких сомнений, что «Зенит» продолжит укреплять позиции в чемпионате России. Не думаю, что их до конца сезона кто-то сможет сдвинуть с первой строчки», — заявил он.

Также эксперт отметил отличный состав и невероятную поддержку болельщиков команды, подчеркнув, что на данный момент это клуб номер один в России.

Ранее бывший защитник «Зенита» и сирийского «Аль-Джаиша» Басель Абдулфаттах в беседе с ФАН оценил поражение петербургской команды в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов от «Лейпцига».