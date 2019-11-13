«Нижний Новгород» проиграл «Нимбурку» в матче баскетбольной Лиги чемпионов
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Встреча, прошедшая в Нижнем Новогороде, завершилась со счётом 82:73 в пользу гостей.
Самым результативным игроком «Нижнего Новгорода» стал Чаван Льюис, набравший 20 очков.
В составе «Нимбурка» 19 очков в свой актив записал Иван Алмейда.
В шестом туре «Нижний Новгород» на выезде сыграет с турецким «Газиантепом». Матч состоится 20 ноября.
Ранее сообщалось, что ЦСКА потерпел поражение от АСВЕЛа в Евролиге.