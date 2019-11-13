«Нижний Новгород» проиграл «Нимбурку» в матче баскетбольной Лиги чемпионов

Российский «Нижний Новгород» потерпел поражение от чешского «Нимбурка» в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов ФИБА.

Встреча, прошедшая в Нижнем Новогороде, завершилась со счётом 82:73 в пользу гостей.

Самым результативным игроком «Нижнего Новгорода» стал Чаван Льюис, набравший 20 очков.

В составе «Нимбурка» 19 очков в свой актив записал Иван Алмейда.

В шестом туре «Нижний Новгород» на выезде сыграет с турецким «Газиантепом». Матч состоится 20 ноября.

Ранее сообщалось, что ЦСКА потерпел поражение от АСВЕЛа в Евролиге.