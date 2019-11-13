Янчук назвал игру Медведева с Надалем матчем упущенных возможностей

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.

«Это был матч упущенных возможностей. Довольно редко бывают такие упущенные выигрыши. Слишком большое было преимущество по счёту. Медведеву можно было проиграть гейм на подаче, это ничего бы не решило. Но проиграть два гейма на своей подаче и не оказать сопротивления на подаче соперника — это удручающе. В какой-то степени это загадка, но ответ простой — изменилось внутреннее, психологическое состояние Медведева», — приводит слова Янчука «Чемпионат».

Он отметил, что весь матч Медведев играл достойно, боролся, но в концовке был сам не в себе.

«Пошли невынужденные ошибки: Даниил никак не мог попасть в ход. Он изменил манеру игры, потерял инициативу, активность, точность. Всё это стало исчезать, поэтому он провалил подряд несколько геймов. В конце он более-менее обрёл себя, вышел на тай-брейк. Казалось, он всё-таки нашёл себя, но не полностью», — добавил специалист.

В третьем сете при счёте 7:6, 3:6, 5:1 в свою пользу Медведев упустил лидерство и в итоге на тай-брейке проиграл Надалю — 7:4. Следующим соперником Медведева станет немец Александр Зверев.

Ранее Надаль заявил, что Медведев играл лучше него в матче на Итоговом турнире ATP.