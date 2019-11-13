Тедеско назвал «Спартак» клубом номер один в России

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Немецкий специалист Доменико Тедеско поделился мнением о московском «Спартаке».
Тедеско назвал «Спартак» клубом номер один в России
  • РИА Новости

«Это самый большой и самый популярный клуб в самой большой стране мира, абсолютный номер один в стране. «Спартак» для России — как «Бавария» для Германии», — приводит слова Тедеско Kicker.

Тедеско возглавил московский «Спартак» в октябре 2019 года. Под его руководством команда одержала две победы, потерпела одно поражение и один раз сыграла вничью в Российской премьер-лиге.

Ранее Тедеско рассказал, почему принял предложение «Спартака».

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