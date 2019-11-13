Тедеско назвал «Спартак» клубом номер один в России
- РИА Новости
«Это самый большой и самый популярный клуб в самой большой стране мира, абсолютный номер один в стране. «Спартак» для России — как «Бавария» для Германии», — приводит слова Тедеско Kicker.
Тедеско возглавил московский «Спартак» в октябре 2019 года. Под его руководством команда одержала две победы, потерпела одно поражение и один раз сыграла вничью в Российской премьер-лиге.
Ранее Тедеско рассказал, почему принял предложение «Спартака».