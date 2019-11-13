Футболист «Айнтрахта» дисквалифицирован на семь недель за инцидент с тренером «Фрайбурга»
- © Jan Huebner/Blatterspiel
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Как сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB), Абрахам дисквалифицирован на семь недель, а также оштрафован на €25 тыс.
Инцидент произошёл в концовке матча, при счёте 0:1 в пользу «Фрайбурга». Абрахам сбил с ног Штрайха, когда бежал за мячом, вышедшим за пределы поля. В результате инцидента возникла потасовка, а аргентинский футболист за такие действия был удалён.
Ранее сообщалось, что FA дисквалифицировала футболиста «Манчестер Сити» Бернарду Силву за расизм.