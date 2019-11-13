Турнир UFC в Москве по рейтингам превзошёл чемпионский бой Нурмагомедова
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- АГН «Москва»
Как сообщает «РБ-Бизнес», телеаудитория турнира в Москве, состоявшегося 9 ноября, составила 690,2 тыс. зрителей, в то время как чемпионский бой Нурмагомедова против американца Эла Яквинты посмотрели всего 640 тыс. человек.
Отмечается, что первый турнир промоушена в Москве, UFC Fight Night 136, прошедший в сентябре 2018 года, посмотрели 563,4 тыс. человек. Второй турнир в России, UFC Fight Night 149, прошедший в Санкт-Петербурге, не транслировался на общедоступных каналах.
Ранее сообщалось, что бой Нурмагомедова и Тони Фергюсона может состояться весной 2020 года в России.