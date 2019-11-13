Турнир UFC в Москве по рейтингам превзошёл чемпионский бой Нурмагомедова

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Турнир UFC Fight Night 163 в Москве превзошёл по телевизионным рейтингам поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова на UFC 223 в Нью-Йорке, в котором он завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе.
Турнир UFC в Москве по рейтингам превзошёл чемпионский бой Нурмагомедова
  • © Андрей Никеричев
  • АГН «Москва»

Как сообщает «РБ-Бизнес», телеаудитория турнира в Москве, состоявшегося 9 ноября, составила 690,2 тыс. зрителей, в то время как чемпионский бой Нурмагомедова против американца Эла Яквинты посмотрели всего 640 тыс. человек.

Отмечается, что первый турнир промоушена в Москве, UFC Fight Night 136, прошедший в сентябре 2018 года, посмотрели 563,4 тыс. человек. Второй турнир в России, UFC Fight Night 149, прошедший в Санкт-Петербурге, не транслировался на общедоступных каналах.

Ранее сообщалось, что бой Нурмагомедова и Тони Фергюсона может состояться весной 2020 года в России.

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