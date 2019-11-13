Менеджер: бой Нурмагомедова и Фергюсона может состояться весной 2020 года в России

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Ризван Магомедов, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что его клиент может провести бой с Тони Фергюсоном в России.
Менеджер: бой Нурмагомедова и Фергюсона может состояться весной 2020 года в России
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«Разговоры идут по организации номерного турнира в России весной 2020 года. Посмотрим, на чём остановится UFC. На данный момент рассматривается Фергюсон в качестве соперника», — цитирует Магомедова ТАСС.

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. 

Напомним, глава UFC Дана Уайт заявил, что намерен организовать титульный поединок Нурмагомедова с Тони Фергюсоном.

Ранее Нурмагомедов заявил, что начал готовиться к бою с Фергюсоном.

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