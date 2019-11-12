Нурмагомедов заявил, что начал готовиться к бою с Фергюсоном

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что начал подготовку к поединку против первого номера рейтинга дивизиона, американца Тони Фергюсона.

«Поединок состоится в марте-апреле следующего года. Сейчас у нас идут переговоры. Что касается отмены наших боёв, то дважды это происходило по причине моих проблем со здоровьем, дважды из-за травм Тони. Эта предыстория делает наш поединок таким ожидаемым. К тому же у нас у обоих в UFC по 12 побед подряд. Бой с Фергюсоном получится очень интересным, и я уже готовлюсь к нему как психологически, так и физически», — заявил Нурмагомедов.

Ранее Нурмагомедов назвал бой с Макгрегором самым запоминающимся в карьере.