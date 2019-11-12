Нурмагомедов назвал бой с Макгрегором самым запоминающимся в карьере

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вспомнил свою первую защиту титула, которую он провёл против ирландца Конора Макгрегора.

«Не думаю, что Макгрегор хочет реванша. Я бил его четыре раунда, он постучал в знак того, что сдаётся… Сперва пускай заслужит реванш. Пошёл четвёртый год, как у него нет побед. Например, мне для того, чтобы сразиться за пояс, потребовалось одержать в UFC 10 побед. Я заслужил это право не языком, а делами. В этом мы с Макгрегором в корне отличаемся. Тем не менее бой с ним стал самым запоминающимся в моей карьере. Конор не смотрел мне в глаза. Тогда я осознал, что он не хочет находиться со мной в октагоне, хотя до этого много говорил и делал кучу громких заявлений. А в октагоне, когда между нами стоял судья, он избегал моего взгляда и мечтал, чтобы всё закончилось как можно скорее. В такие моменты понимаешь, что психологически ты уже одолел соперника. А иногда смотришь в глаза оппоненту, а в них пустота. Другие, наоборот, психологически устойчивые, и ты понимаешь по взгляду, что с ними возиться придётся долго, просто так не сдадутся. Как говорится, глаза не врут», — сказал Нурмагомедов.

Россиянин победил Конора Макгрегора в октябре 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.

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