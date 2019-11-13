Ла Лига подтвердила, что эль-класико пройдёт 18 декабря

Пресс-служба испанской Ла Лиги официально подтвердила дату проведения перенесённого матча 10-го тура Примеры между каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом».

Таким образом, как и было объявлено ранее, игра пройдёт на «Камп Ноу» 18 декабря и начнётся в 22:00 мск.

Изначально встреча должна была состояться 26 октября на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, но её решили перенести из-за акций протеста и беспорядков в столице Каталонии. Руководство Ла Лиги, в частности, президент Хавьер Тебас, активно выступало против утверждённой Королевской испанской футбольной федерацией даты и было намерено обжаловать такое решение RFEF.

Ранее сообщалось, что «Барселона» отказалась от приобретения лучшего бомбардира ЛЧ за €100 млн.