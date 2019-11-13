Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона Плющенко угрожают убийством

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и его жена продюсер Яна Рудковская обратились в полицию, так как их шестилетнему сыну Александру угрожают убийством.
Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона Плющенко угрожают убийством
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Да, есть такая история», — подтвердил Плющенко эту информацию РЕН ТВ

При этом подробности инцидента не уточняются.

Ранее Плющенко заявил, что не видит ничего страшного во втором месте Алины Загитовой на этапе Гран-при во Франции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить