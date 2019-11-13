Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона Плющенко угрожают убийством

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и его жена продюсер Яна Рудковская обратились в полицию, так как их шестилетнему сыну Александру угрожают убийством.

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РИА Новости

«Да, есть такая история», — подтвердил Плющенко эту информацию РЕН ТВ. При этом подробности инцидента не уточняются. Ранее Плющенко заявил, что не видит ничего страшного во втором месте Алины Загитовой на этапе Гран-при во Франции.