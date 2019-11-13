В «Лос-Анджелесе» заявили, что Ковальчук не просил обмена из команды

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Роб Блэйк заявил, что российский форвард команды Илья Ковальчук не требовал обмена после своего исключения из состава.

«Ковальчук не просил обмена. Пункт о запрете на переходы у него в контракте не просто так», — приводит слова Блэйка Lakingsinsider.com.

Ковальчук не забивает уже на протяжении восьми матчей, и за это время отметился лишь одной результативной передачей. Всего в этом сезоне на его счету 16 матчей, в которых хоккеист забросил три шайбы и отдал шесть передач.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею, а ныне первый заместитель председателя комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов высказался об исключении Ковальчука из состава «Лос-Анджелеса».