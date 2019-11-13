Фетисов высказался об исключении Ковальчука из состава «Лос-Анджелеса»
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«В его возвращении в НХЛ никакой ошибки нет. Если человек захотел ещё раз попробовать, у него есть для этого цель. Другое дело, что он мог просчитать все риски, сожалею, что так произошло», — цитирует Фетисова ТАСС.
Он также не считает, что решение главного тренера «Кингз» Тодда Маклеллана негативно повлияет на карьеру россиянина.
«Это жизнь, и нечего драматизировать. Самое главное с возрастом — желание играть, других мотиваций быть не должно. Думаю, Илья сам знает все ответы на все вопросы», — добавил Фетисов.
Ковальчук не забивает на протяжении восьми матчей и за это время отметился лишь одной результативной передачей. Всего в этом сезоне на его счету 16 матчей, в которых хоккеист забросил три шайбы и отдал шесть передач.
Ранее американские СМИ отреагировали на исключение Ковальчука из состава «Лос-Анджелеса».