Американские СМИ отреагировали на исключение Ковальчука из состава «Лос-Анджелеса»

Американская пресса отреагировала на решение главного тренера «Лос-Анджелес Кингз» Тодда Маклеллана вывести из состава команды российского форварда Илью Ковальчука.

«Прошло чуть больше месяца со старта регулярного чемпионата. И кажется, что ситуация стала ещё сложнее, чем в прошлом сезоне. Команда плетётся в конце турнирной таблицы, а Ковальчук не даёт результата. А теперь он и вовсе угодил в запас», — написано в статье The Los Angeles Times.

В материале отмечается, что игрок, скорее всего, будет ожидать получения подписного бонуса, а затем может отправиться в клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Маклеллан уже чётко дал понять, что думает об игроке. После поражения в матче с «Баффало», в котором Ковальчук упустил несколько хороших моментов, тренер не скрывал своего разочарования», — говорится в тексе статьи.

Ковальчук не забивает уже на протяжении восьми матчей и за это время отметился лишь одной результативной передачей. Всего в этом сезоне на его счету 16 матчей, в которых хоккеист забросил три шайбы и отдал шесть передач.

Ранее тренер «Лос-Анджелеса» рассказал об исключении Ковальчука из состава команды.