Чемпион мира по футболу Вилья объявил о завершении карьеры

Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании по футболу Давид Вилья, который ныне выступает за японский «Виссел Кобе», заявил о намерении завершить карьеру по окончании текущего сезона в Японии.

«После 19 лет профессиональной карьеры я решил уйти из футбола в конце этого сезона. Спасибо всем командам, тренерам и товарищам по команде, которые позволили мне наслаждаться карьерой мечты», — написал Вилья в своём Twitter.

Он отметил, что его последний целью будет победа в Кубке императора, финал которого состоится 1 января 2020 года. На данный момент «Виссел Кобе» осталось провести три матча в чемпионате Японии и предстоит полуфинальная игра в Кубке императора.

Вилья известен своими выступлениями за «Валенсию», «Барселону» и «Атлетико». Он стал лучшим бомбардиром в истории сборной Испании, забив 59 мячей в 98 матчах. Вместе с национальной командой он стал чемпионом Европы 2008 года и чемпионом мира 2010 года.

Ранее футболист «Зенита» Ярослав Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины.